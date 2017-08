Vera Grabocka poston foton më të bukur me Timo Fllokon (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/08/2017, ora 11:42

Pavarësisht se kanë shumë vite të lidhur Timo Flloko dhe Vera Grabocka janë akoma shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe duhen si ditën e parë. Timo është një nga figurat më të shquara të kinematografisë shqiptare ndërsa Vera një nga regjisoret dhe producentet më të sukseshme në vend.Edhe pse nuk janë aktivë në rrjetet sociale fotoja që kanë hedhur këtë herë ka bërë për vete shumë nga fansat e tyre.Ata po shijojnë me sa duket pushimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fotografia e publikuar së fundmi në rrjetet sociale, i tregon ata mjaft të rinj dhe të veshur me mjaft stil. /albeu.com/