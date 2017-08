Vedat Ademi sjell lajmin e mirë (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/08/2017, ora 17:12

Vedat Ademi u bë i preferuari i publikut që me këngën e tij të parë për shkak të zërit të ëmbël dhe teksteve romantike.Që atëherë rrallë Vedati ka dalë jashtë baladave dhe akoma vazhdon të këndojë për dashurinë.Por Vedati është edhe babi i një djali dhe një bashkëshort shumë i lumtur.Ai ka disa kohë që po jeton bashkë me familjen në Amerikë dhe nga atje ka përcjellë lajmin e lumtur se do të bëhet baba i një djali të dytë. Faleminderit për urimet , jam falenderues që e festoj ditëlindjen në pritjen e djalit të dytë Faleminderit familjes time, në veçanti prindërve të mi që më rritën më shumë Dashuri Faleminderit shumë për surprizën shumë të veçantë Mbi të gjitha Faleminderit Zotit që na jep jetë që të gëzojmë dhe festojmë… Përqafime pafund për të gjithë”, shkruan Vedati . /albeu.com/