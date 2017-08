Vajza e Majlinda Bregut simpatike? S’keni parë bukuroshen e Ornelës (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/08/2017, ora 19:20

Të gjithë e njohin tashmë vajzën ish ministres demokrate Majlinda Kejda tërhoqi vëmendjen e medias me pamien e saj super sensuale. Por kushërira e saj duket shumë në formë dhe e pashme.Ornela Bregu , moderatorja e njohur, motra e vogël e një prej anëtareve më të rëndësishme të Partisë Demokrastike është duke jetuar në Spanjë prej një kohe të gjatë.Në disa prej postimeve të saj ajo na ka prezantuar me vajzën e saj adoleshente. Duhet pohuar se ajo ka një ngjashmëri të madhe me Kejdën. Me sa duket nga familja Bregu dalin vetëm vajza të bukura, të denja për të zgjuar vëmendje. /albeu.com/