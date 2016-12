ÇUDIA NË TIRANË/ Babagjyshit të Vitit të Ri i kërkojnë licencë për ushtrim aktiviteti (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/12/2016, ora 17:11

Bashkia e Tiranës ka hapur edhe këtë vit Shehin "Nënë Tereza " me rastin e festave të fundvitit ku një serë biznesesh kanë vendosur shtëpizat e tyre aty duke krijuar një atmosferë të ngrohtë.Bashkë me shtëpizat është edhe Pema e Vitit të Ri dhe ngjitur me të, prej disa ditësh është një meso burrë, rreth të pesëdhjetave i vedhur si Babagjyshi i Vitit të Ri, i cili argëton fëmijët.Referuar një postimi të Nismës "Thurje" çudia ka ndodhur sot, kur këtij " Babagjyshi " i kanë kërkuar licencës për ushtrimin e aktivitetit të "Babagjyshit" në vendin e tij të "punës".Pa fjale!Ulet ne nje karrige keto dite festash, prane bredhit te sheshi Nene Tereza , i veshur si babagjysh per tu mundesuar foto femijeve . Ata qe duan i japin dicka.Ka nje femije te semure dhe shpreson ti bleje ilacet me te hollat qe nxjerr duke ju dhuruar buzeqeshjen femijeve Sot policia e kercenoi se do ta arrestoje nese nuk pajiset me license Babagjyshi Pa fjale!