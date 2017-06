Armina del me pizhama me "super mbesën" në Tiranë (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/06/2017, ora 16:47

Nuk bëhet fjalë për festat me pizhama Malltezi , vajza e vajzës së ish kryeministrit, Argita Malltezi , ka postuar një fotografi ku kishte dalë me pizhama në rrugët e qytetit ku aktualisht po studion.Në fakt në rastin e saj, sipas asaj që ka shkruar, ishte vetëm një dëshirë për t’u shkëputur ca minuta nga studimi, pa hequr dorë nga rehatia e shtëpisë.Nuk kanë kaluar shumë ditë kur të njëjtën gjë por në variant tërësisht sensual, ka bërë e dashura e Shkëlzen Berishës, Armina Mevlani.Pamjet e Arminës nuk kanë asgjë të ngjashme me atë të sportivitetit të mbesës së të dashurit të saj por të dyja janë veshur me pizhama , pavarësisht llojit e modelit (apo qëllimit).../albeu.com/