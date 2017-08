Tragjedi telenovelash në Turqi, modelja vret aktorin dhe më pas veten (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/08/2017, ora 09:35

Stambolli është tronditur dje nga një ngjarje e rëndë. Aktori dhe moderatori i njohur turk Vatan Sasmaz është vrarë nga e dashura e tij Filiz Aker, e cila pasi ka qëlluar aktorin 4 herë pas shpine me armë zjarri, ka vrarë edhe vetën. Aktori 43 vjeç dhe modelja duket se kanë pasur një romancë të fshehtë disa vjeçare përcjell Albeu.com.Ndërsa kujtojmë se që nga viti 2015 , Vatan është I martuar me aktoren Yasemin Adali.Vetë Filiz Kaer ndiqte një karrierë si modele.Ndërkohë edhe i dashuri i mëparshëm i modeles është gjendur i vrarë por nuk është zbuluar akoma autori.Mësohet se aktori turk ka thënë më përpara për modelen se ajo ishte një grua që do ti shkaktonte telashe. /albeu.com/