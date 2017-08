Thaçi përdor ngjyrën rozë ndërsa Vuçiçi të hirtën, ja ngjyrat dominante në takim (FOTO LAJM)

Shtuar më 31/08/2017, ora 10:25

Zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Koçiançiç ka publikuar fotografi nga takimi i Thaçit e Vuçiçit me Federika Mogherini Mogherini në këtë takim ka preferuar të vishet me ngjyrën e zezë ndërsa Thaçi ka vendosur kravatë me ngjyrë rozë. Nga ana tjetër Vuçiçi duket i hirtë në këtë takim, shkruan albeu.com.