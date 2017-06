SONDAZHI I ALBEU.COM/ Prin PS, rritet LSI-ja, surprizon "Partia e Bojkotit" (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 15/06/2017, ora 13:22

Albeu.com publikon sot të dhënat e para nga sondazhi i tij onlinë në lidhje me zgjedhjet e 25 qershorit në vend. Sondazhi u hap më datë 10 qershor dhe në të deri më tani kanë marrë pjesë rreth 1 600 persona nga e gjithë Shqipëria. Sondazhi i Albeu.com zhvillohet online dhe është unik në llojin e tij, pasi çdokush që do të votojë duhet fillimisht që të logohet nga adresa e tij e Facebook-ut.Pasi ka votuar njëherë, sistemi e bllokon atë adresë dhe nuk lejon që të votojë sërish deri në mbyllje të sondazhit.Në këtë mënyrë, ulet në minimum subjektiviteti në sondazh dhe votimi disa herë nga të njëjtët persona.Deri më tani, në rang kombëtar udhëheq me, e cila përveç Kukësit renditet e para në të 11 qarqet e tjera të vendit.Ndërkohë, pjesë marrësit që kanë thënë se do të votojnë për Partinë Demokratike në këtë sondazh në rang kombëtar janëForcë e katërt në vend, meNdërkohë,Në konceptimin e këtij sondazhi , Albeu.com ka treguar kujdes të veçantë në shmangien e mundësisë që një person të votojë më shumë se një herë.Nisur nga kjo, çdokush mund të bëhet pjesë vetëm pasi të jetë loguar me llogarinë e tij në Facebook. Pasi të jetë loguar, ai ka mund votojë vetëm për një njësi zgjedhore.Pasi të keni klikuar mbi partinë e preferuar në njerën prej njësive zgjedhore, votat juaj bëhet e pagjurmueshme dhe sistemi nuk ruan asnjë të dhënë në lidhje me votën apo tuajën personale.Gjithashtu pasi të keni votuar asnjë postim automatik nuk bëhet në profilin tuaj në Facebook.Sistemi është i ngritur i tillë ku secili të mund të votojë pa asnjë pengesë për partinë e preferuar. /albeu.com/