Si të kombinoni fustanet e gjata që janë tendencë e kësaj pranvere (FOTO LAJM)

Me atlete

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 18/04/2017, ora 17:30

Kohët e fundit janë bërë trend fustanet gjata , dhe jo vetëm në mbrëmje por edhe për përditshmëri. gjata janë të lehtë dhe shumë praktik, por megjithatë vlen të përmendet edhe kombinimi i tyre.Rregullat për fustanet gjata duhet t’i keni parasysh , sepse ka të tillë të cilët duhet mbathur me atlete e të tjerë edhe me take. Por, sigurisht duhet të keni parasysh edhe aksesorët./Albeu.com/