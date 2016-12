SHËNIM/ Çfarë e shtyn një televizion publik të nxjerrë b*thë në ekran? (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 22/12/2016, ora 17:55

Shfaqja e mbrëmshme e prezantueses së Festivalit të RTSH-së ka ngjallë mjaft diskutime në rrjetet sociale.Përtej moralizmave dhe të bërit moral, i cili bëhet shumë në këtë vend por gjendet shumë pak, pyetja që të vjen ndërmend është se çfarë e shtyn një televizion publik që të nxjerrë një prezantuese të zhveshur në skenë?Ose troç fare: Përse një televizion publik nxjerr b*thë në ekran Komercializmi i deritanishëm na ka treguar se veprime të tilla bëhen për të tërhequr vëmendjen ndaj një figure apo aktiviteti, siç ishte për shembull Festivali i Fundvitit në RTSH. Dhe sigurisht, që vëmendje përkthehet në rritje të të ardhurave nga reklamat, etj., nëse do ta analizionim vetëm në rrafshin financiar Mirëpo, ndryshe nga televizionet e tjera, RTSH qendron në këmbe me para të financuara nga buxheti i shtetit si edhe taksa direkte prej 1 200 lekë në vit që paguan çdo familje shqiptare.Nisur nga kjo, sërish ndryshe nga televizionet e tjera, RTSH nuk ka dhembjen e kokës në fund të muajit për të siguruar të ardhurat për të shlyer detyrimet ndaj punonjësve dhe të tretëve, sepse i ka gati ato.A është arti apo “të bërit art” ajo që shtyu një televizion publik të nxjerrë b*thë në ekran ? Ndoshta ka qenë ky qëllimi, por për hir të së vërtetës, nëse të gjithë diskutimin do ta zhvishnim nga çdo gjë tjetër dhe do të qendronim tek pjesa e poshtme e trupit, art mund të quhej “flutura” e Belen Rodriguez në Sanremo dhe jo rrjeta e Ledina Çelos në Festivalin e RTSH-së.Roli i një televizioni publik është ndryshe nga ai i televizioneve të tjera.Sipas treguesve financiar RTSH-së nuk i mungojnë paratë për të bërë një spektakël të bukur.Referuar raportit financiar për vitin 2015 (2016 nuk është publikuar ende), RTSH funksionon me një fond rreth 2.5 miliardë lekë ose rreth 20 milionë dollar. Nga këto, rreth 1.14 miliardë lekë (gati 8 mln dollar) ose gati 40 për qind e të ardhurave shkojnë direkt nga xhepat e qytetarëve nëpërmjet tarifës 100 lekë në muaj që paguhet sëbashku me faturën e energjisë elektrike.Pjesa tjetër e të ardhurave përbehet nga financimi prej buxhetit të shtetit, marrëveshje bashkëpunimi, përdorim shërbimesh dhe ambientesh, etj., dhe vetëm 60 milionë lekë janë të ardhura nga reklamat.E nëse nuk ka një justifikim financiar , edhe aq më pak për “të bërë art”, çfarë e shtyn një televizion publik të nxjerrë b*thë në ekran ?! /Albeu.com/