Shkëlzen Berisha suprizon Armina Mevlanin (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/08/2017, ora 12:08

Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha prej vitesh tashmë janë në një lidhje dashurie. Ata i tregojnë haptazi ndjenjat mes tyre madje edhe në rrjete sociale. Shkëlzeni është nga ata partnerë që nuk ia kursen kritikat por edhe komplimentat të dashurës së tij në Facebook apo Instagram.Sot ai i ka bërë një dedikim shumë të bukur Arminës të cilin blogerja e ka quajtur surprizën që i ka zbukuruar ditën shkruan Blitz.al.Në Facebook-un e tij Shkëzeni ka postuar një foto ku shfaqet bashkë me Arminën e cila mban në duar një lule.“Aromë lulesh”,- shkruan Shkëlzeni dhe ka mjaftuar një koment i tillë për ti zbukuruar ditën të dashurës së tij.Ata janë shumë të dashuruar me njëri-tjetrin dhe herë pas here na bëjnë dhe ne ndjekësve dëshmitarë të historisë së tyre./albeu.com/