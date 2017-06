Sheshi Skënderbej “vishet” me të bardha, celebrohen çiftet e para (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/06/2017, ora 18:47

Brenda pak orëve, sheshi Skënderbej ’ ia ka dalë që të jetë një nga më të vizituarit. Jo vetëm turistët dhe qytetarët e shumtë kuriozë, por edhe çiftet e reja preferuan që një nga momentet e tyre më të bukura ta kenë pikërisht nga Sheshi Skënderbej , i cili ofron nja pamje spektakolare.Ishin të shumta çiftet sot të cilët regjistruan klipin e tyre të dasmës në sheshin Skënderbej Në brendësi të sheshit është ngritur një altar, i cili do të shërbejë për të celebruar martesa. Ashtu siç ka pohuar dhe vetë Erion Veliaj, ky objekt i ri i shtuar kryeqytetit do të jetë një nga vendet më të preferuara për çiftet që do të celebrojnë martesat e tyre. /albeu.com/