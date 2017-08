Salsano Rrapo, baba për së dyti (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/08/2017, ora 16:45

Ka kaluar vetëm pak kohë që kur moderatori dhe aktori i njohur Salsano Rrapi deklaroi se ndoshta do martohej kur të vinte në jetë fëmija i dytë.Momentalisht ai është në një bashkëjetesë me aktoren Erjona Kakeli dhe të dy janë prindër të një fëmijë.Por në foton e fundit që Salsano ka hedhur në Instagram shikohet barku i rrumbullakët i Erjonës.Mesa duket ajo është shtatzënë prandaj Salsanos do i duhet që edhe të presë një fëmijë edhe të bëjë një dasmë këtë vit. /albeu.com/