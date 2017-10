Rike Roçi poston mesazhet e fundit me Adela Xhamanin (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/10/2017, ora 16:04

Lajmi i hidhur për vdekjen e Adelajda Xhumanit ka shkaktuar shumë trishtim dhe dhimbje te të gjithë njerëzit, sidomosnë fytyra të njohura të televizionit.Edhe modelja e njohur Rike Roci, gjithashtu pjesë e Big Brother, ka postuar në Instagramine saj mesazhet e fundit me Adelën ‘U prehsh në paqe ...Dua të kujtoj me këtë sms të fundit’ mbishkruan Rikja në postimin e saj.Ato kishin një marrëdhënie mjaft të mirë dhe kjo duket nga komunikimi që Rikja ka postuar ku ndër të tjera, kishin premtuar se do të takoheshin së shpejti.