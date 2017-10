Rihanna imazh i revistës arabe, njerëzit shpërthejnë në kritika

Shtuar më 28/10/2017, ora 16:46

Normalisht biem dakort që Rihanna është ikonë dhe s’mund të gabojë kurrë me zgjedhjet që bën. Ama, kësaj here kopertina e saj për Vogue Arabia po nxit ca diskutime. Rihanna pozoi si Nefertiti, mbretëresha egjiptiane, gjë që nuk është dhe aq rastësi pasi këngëtarja e ka tatuazh nën gjoks. Ajo ndau me ndjekësit foto të kopertinës në Instagram dhe përtej komenteve pozitive, kishte edhe disa kritika Problemi qëndron në faktin se dikush jo-arab, vendoset në kopertinën e një reviste arabe, kur ekzistojnë plot modele dhe figura të njohura vendase që mund të shfaqeshin në vend të saj. Quhet Vogue Arabia për një arsye shkruan Anabel.Diçka e ngjashme ndodhi edhe më herët me kopertinat e Bella dhe Gigi Hadid po në Vogue Arabia . Sidoqoftë, atëherë polemikat ishin të pakuptimta pasi të dy motrat modele janë gjysmë palestineze dhe muslimane.