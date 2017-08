Reperi i njohur kërkon të dashur pas ndarjes (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/08/2017, ora 15:44

Padyshim që momentalisht Getinjo po shijon shumë suksese dhe është kthyer në një nga reperët më të njohur në Shqipëri e Kosovë.Ai ishte vetëm para pak kohësh në një lidhje me Baby G, këngëtarja e cila u përfshi në sherr me Mozzikin vëllain e Getinjos.Por mesa duket tashmë janë ndarë.Ndërsa këngëtarja shihet shumë e lumtur dhe duket se e ka harruar reperin pasi po vazhdon pushimet për qejfin e saj, Getinjo është në kërkim të të dashur ës së re.Reperi ka postuar mbrëmë një foto në Snapchat ku pyet fansat nëse njohin ndonjë "të dashur të mirë"."Do shikoj një film me të dashur ën sot. Më rekomandon njeri një të dashur të mirë?", shkruan Getinjo