Rama me Lindën janë hedhur me parashutë? (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/12/2016, ora 17:23

Mesa duket, një ndër pasionet e fshehura të kryeministrit Rama është edhe hedhja me parashutë. Së bashku me bashkëshorten e tij, kanë shfrytëzuar mësë miri temperaturat e favorshme për të kaluar një ditë ndryshe.Është Alket Islami ai i cili na ka shuar kërshërinë, duke postuar dy foto në profilin e tij në Facebook. Rama së bashku me bashkëshorten e tij Linda ndodhen në Korçë. /albeu.com/