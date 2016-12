Putin jep "mesazhin": Jemi "pajisur" për të përballuar gjithçka! (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/12/2016, ora 13:11

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin , i cili po mban sot fjalimin tradicional të fundvitit me gazetarët, ka thënë se " Rusia është e pajisur dhe e përgatitur për t'u marrë me çfarëdolloj kërcënimi dhe me të gjitha sfidat".Ndër pyetjet e para për Putinin, ka qenë ajo për marrëdhëniet Turqi-Rusi: Pas aeroplani rus u rrëzua një vit më parë, marrëdhënia u rindërtua.Pastaj ambasadori rus vritet në Ankara.Mund ta kapërcejë marrëdhënia ruso-turke këtë? - pyeti një nga gazetarët. Putin tha se vrasja e ambasadorit ishte një përpjekje për të penguar marrëdhëniet ruse-turke.Ai u tregua skeptik për faktin se avioni u rrëzua pa dijeninë e dikujt nga qeveria turke, nuk tha se nuk ka ndërmend të tregojë me gisht të gjithë për vrasjen tragjike të ambasadorit Karlov.Kur u pyet për të forcuar mbrojtjen kombëtare dhe sigurinë kombëtare, Putin përgjigjet me një mësim historik që daton me luftën e 1812, morali i së cilës është që sovraniteti rus është përballur me sfida nëpër vite, madje edhe më keq se çështjet aktuale të kërcënimeve financiare dhe kompjuterike. Rusia është e pajisur dhe e përgatitur për t'u marrë me çfarëdolloj kërcënimi dhe me të gjitha sfidat", ka thënë Putin "BE-ja ka probleme me Britaninë dhe madje edhe me Poloninë. Çfarë 'ndjen' Rusia për një Evropë të dobët?Një Evropë e fortë dhe e besueshme është e dëshirueshme, por në qoftë se ajo na tregon se Rusia duhet të negociojë me anë të një vendi të tretë, për çfarë duhet të bashkëpunojmë me Evropën në të fund të fundit?Nuk i takon rusëve të vendosin nëse një nivel i tillë i lartë i decentralizimit është i mirë apo i keq, por evropianëve", ka thënë Putini në takimin tradicional të fundvitit, në të cilin morën pjesë rreth 1400 gazetarë. /albeu.com/