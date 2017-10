Për dy javë do të niste emisionin e saj, si mbeti përgjysëm ëndrra e Adelajdës

Shtuar më 29/10/2017, ora 10:34

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Tiranë. Gazetarja dhe ish-konkurrentja Adelajda Xhamanika ndërruar jetë mëngjesin e sotëm në orën 04:00.Ngjarja e rëndë ka ndodhur në banesën e saj në Tiranë, ndërsa trupi i saj pa jetë është gjetur nga dy mikeshat e saj të cilat kanë lajmëruar edhe ambulancën.Trupi i të ndjerës do të niset drejt Kavajës, në vendlindjen e saj për t’i dhënë lamtumirën e fundit.Sipas raportimeve të para mësohet se Adela ka ndërruar jetë si pasojë e një arresti kardiak rreth orës 4:00 të mëngjesit të sotëm.Po kush ishte Adela Xhamani Adela ka lindur në qytetin e Kavajës, ndërsa në vitet e para të karrierës së saj ka qenë mësuese në qytet. Adela ndërroi jetë sot në orën 04:00 të mëngjesit në moshë 31-vjeçare. Me profesion gazetare, Adela pritej të niste emisionin e saj më 15 nëntor në Fax Neës.Xhamani ka qenë pjesë e "Big Brother Albania 2" duke qënë një ndër figurat më të pëlqyera nga publiku në atë kohë.Ajo ka qenë kryeredaktore e suplementit "Bluetooth" në "Gazetën Shqiptare", si dhe kryeredaktore e Revistës "Who". /albeu.com/