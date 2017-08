Pas Andrrës, Sinani bën gjestin romantik (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/08/2017, ora 11:42

Dita e djeshme ka qenë një ditë e shënuar për çiftin Andrra Sinan pasi ata kanë festuar përvjetorin e tyre të martesës.Ka qenë Andrra , e cila ka publikuar në rrjete sociale një foto në të cilën i ka bërë një dedikim mjaft të ëmbël bashkëshortit të saj.“Te dashuroj ne cdo takim, ne cdo fjale, ne cdo buzeqeshje, ne cdo frymemarrje, ne cdo moment qe jetoj me ty,”-ka shkruar Andrra krahas një foto së bashku.Më pas ajo ka publikuar një tjetër foto në të cilën shfaqet me një tufë shumë të bukur me trëndafila të kuq.Sinani ka ditur ta bëjë gruan e tij të lumtur me këtë dhuratë. /albeu.com/