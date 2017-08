Partnerët e këngëtareve shqiptare që provuan burgun (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/08/2017, ora 12:15

Fakti që janë figura të njohura dhe publike bën që shpeshherë skandalet që ndodhin në familjen e VIP-ave të bëhen publike.Më poshtë janë disa nga partnerët e këngëtareve shqiptare të cilët kanë pasur probleme me policinë.-Albërie Hadërgjonaj dhe Mentor HadërgjonajMentor Hadërgjonaj, me të cilin këngëtarja është martuar që në moshën 15-vjeçare, është arrestuar në vitin 2001 dhe është dënuar me 7 vjet burg për trafikim lëndësh narkotike.“Vitet e rinisë sime i kalova me trasta në duar duke i çuar ushqime në burg ,” ka thënë ajo duke shtuar se pas daljes së tij, gjërat nuk ishin njëlloj dhe për këtë arsye, ata u ndanë për rreth 6 muaj dhe pas rikthimit.-Rezarta Shkurta dhe Ermal Hoxha Ermal Hoxha i cili është edhe nipi i ish-diktatorit Enver Hoxha ka për të vuajtur edhe dhjetë vite dënim në burg për shkak se ai u arrestua në lidhje me një skandal trafiku droge.Bashkëshortja e tij Rezarta Shkurta tregon se ata janë akoma të lidhur dhe se duhen pavarësisht largësisë.-Arta Bajrami dhe Xhemajl Xhimi SekiraqaBashkëshorti i këngëtares është vënë në pranga një vit më parë nga policia e Kosovës për armëmbajtje pa leje. Por, ky nuk duket të jetë problemi i tij më i madh, pasi Sekiraqa gjithashtu ishte shpallur në kërkim nga Interpoli në lidhje me një vjedhje ari në Kuvajt.-Tuna Sejdi dhe CozmanCozman u përball me gjykatën pasi u kap me lëndë narkotike dhe gjithashtu edhe pas qëllimit me armë ndaj Noizyt, por tashmë është i lirë.-Dafina Zeqiri dhe Krenar ÇoçajNë atë kohë i dashuri i Dafina Zeqirit, Krenari pati përplasje më policinë për shkak se dhunoi Ledrin, i cili është ish-i dashuri tjetër i Dafinës. /albeu.com/