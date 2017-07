Një dasmë si në Galiçnik, mësoni detaje nga kjo traditë në Maqedoni

Shtuar më 06/07/2017, ora 17:42

Fshati Galiçnik në rajonin e Mavrovës, Dibrër është i njohur për festivalin e dasmës që njihet si Festivali i martesës në Galiçnik, manifestim që njihet ndërkombëtarisht.Në këtë ceremoni që zgjat për dy ditë me rresht, martohet një çift i përzgjedhur në mënyrë tradicionale që njihet si ”martesa e Galiçkës, kurse aktiviteti kryesor mbahet në Kishën e Shën Pjetrit, më 12 korrik të secilit vit.Gjatë dasmës , mblidhen burra dhe vallëzojnë të ashtuquajturën Vallja e rëndë, që simbolizon vuajtjen e popullit maqedonas gjatë shekujve. Mirëpo, çifti i dasmës nuk zgjidhet hë për hë, por ka një garë që organizohet se kush do të përzgjidhet çifti i dasmës së radhës.Festivali ka disa tipare pagane, pasi një grup nga të afërmit e dhëndrit vizitojnë familjarët e vdekur te varrezat, ndërkaq dhëndëri i fton të vdekurit e afërm që të marrin pjesë në dasmë, që më pastaj të ftohet në dasmë edhe kumbara i shtëpisë.Ceremonia vazhdon me ruajtjen e mjekrës së dhëndrit te shatërvan ”Upija”. Ky proces kryhet nga një shok i dhëndrit dhe ka një simbolikë të ndarjes së djalit nga nëna dhe babai.Më pastaj, formalisht shkohet te shtëpia e nuses për të kërkuar dorën e saj. Dhëndëri mbledh rreth 50 të afërm të tij për ta kryer këtë ceremoni , kurse krushqit udhëhiqen nga bajraktari dhe miqtë e tij.Flamuri vendoset në dritare, dhe nusja duhet të shikojë dhëndrin përmes unazës, ndërsa ai duhet që të puthë duart e prindërve të vajzës, të cilët ia vendosin një peshqir në supe.Ceremonia përfshin edhe dhënien e disa dhuratave për nusen nga ana e nënës së dhëndrit , që më pastaj vajza të vishet si nuse, pra të bëhet gati.Në shtëpinë e dhëndrit , nusja pritet me një sitë, tortë dhe një kupë me verë. Nëna dhëndërit rrotullohet tri herë rreth nuses, duke e prekur nusen me tortë në kokë.Dasma vazhdon me ecjen në kishë ku kryhet një ceremoni fetare, dhe më pastaj vazhdon me ahengun te shatërvani ”Upija”, që i paraprin një dolli e thirrur nga vetë dhëndëri Dasma përfundon me vallëzime të burrave, por edhe të grave, ku përfshihet edhe nusja, shkruan Telegrafi Maqedoni.Në përgjithësi, ceremonia e dasmës mbledh së bashku edhe njerëzit e skenës politike, delegacione nga jashtë, vizitorë të ndryshëm të cilët mahniten nga kjo ceremoni që kombinon traditën muzikore dhe atë të vallëzimit, së bashku me veshjen e larmishme të kostumeve tradicionale. /albeu.com/