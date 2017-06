Nik Xhelilajt s’i ndahet zemra nga Shqipëria, shalqi e djath mes Spanjës

Shtuar më 10/06/2017, ora 12:47

Nik Xhelilaj aktori i njohur shqiptar prej disa kohësh shihet gjatë gjithë kohës nëpër udhëtime.E kemi parë shpesh teksa poston nga vende të ndryshme europiane, herë për punë e hërë për argëtim. Foto më e fundit në My Story, e gjen Nikun në brigjet e Spanjës , më konkretisht në Benalmadena.Ajo çfarë bën përshtypje , nuk është as bukuria natyrore e vendit, as paraqitja e aktorit (pasi këtë të fundit nuk e shohim) – një enë e vogël me bostan, shoqëruar me një copë djathi në anë, i ka kujtuar Xhelilaj Shqipërinë.“Stil shqiptar ”, shkruan ai mbi foto . /albeu.com/