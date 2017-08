Ngjashmëri e frikshme, kjo është sozia e Selena Gomez (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/08/2017, ora 14:21

Në fakt, duket sikur janë dy Selena Gomez në botë. Pak a shumë. Pasi u zbulua sozia e supermoles së njohur Gigi Hadid, interneti u fiksua për të zbuluar më shumë sozi mes të famshmëve. Dhe tani, një modele e pazbuluar më parë ka shokuar të gjithë botën – të paktën ata që e kanë parë:Ju prezantojmë me Sofia Solares , sozia e frikshme e Selena Sofia Solares është një modele 22-vjeçare, nga Meksika, dhe jemi të sigurt se këngëtarja, pasi të dëgjojë një ditë për të, do të kërkojë patjetër një takim.Janë shumë të ngjashme me njëra-tjetrën, madje në shumë foto gati identike, kanë të njëjtët flokë, vetulla të trasha, madje edhe formën e buzëve.Ngjashmëria e Sofias më yllin e “Bad Liar” është e pabesueshme. Janë gati si dy motra binjake, por më e bukura e gjithë kësaj është se Solares është një fanse e çmendur e Selena “Më pëIqen shumë Selena Gomez , jam fanse e çmendur e saj dhe, natyrisht, është ëndërr për mua nëse një ditë ajo të mësojë për ekzistencën time dhe të më kushtojë disa sekonda për të më shkruar diçka!” – tha Solares për E!News. “… Do të qaja nga lumturia.”