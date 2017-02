Alarmohen serbët: Shqiptarët po përgatiten për luftë. Ja çfarë po kurdisin në veri të Mitrovicës (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/02/2017, ora 10:07

Mediet serbe kanë kërcënuar përsëri pas situatës delikate mes dy vendeve dhe dialogut në Bruksel."Dramatike! Shqiptarët janë duke përgatitur luftë!", shkruan në faqen e parë të gazetes serbe "Kurir".Artikulli shkruan se "Në Mitrovicën e Kosovës , mbretëron një gjendje alarmi për shkak të tensioneve që kanë ardhur pas dështimit të bisedimeve mes delegacioneve serbe dhe shqiptare në Bruksel dhe porosisë që vjen nga Prishtina, e cila kurrë nuk do të lejojë krijimin e Unionit të komunave serbe, si dhe rritjes së patrullave në rrugë të policisë së Kosovës "."Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa troç kërkojnë nga ne që të njohim pavarësinë e Kosovës , dhe Vuçiç e Nikoliç u përgjigjen se Serbia njeh pavarësinë e Bashkësisë së komunave serbe. Bisedimet pastaj ngecin".Me tej "Kurir" online shkruan se Thaçi dhe Mustafa, i kane bere te qarte Vuçiç it dhe Nikoliçit se nuk do të lejojnë formimin e komunave serbe.Ndërkohë pas ngecjes se bisedimeve, forca të mëdha të xhandarmërisë serbe zbarkuan në jug të Serbisë, në vijën administrative me Kosovën Kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç mblodhi kryetarët e komunave me shumicë serbe të veriut të Kosovës , për t'i porositur "të rrinë të qetë dhe të besojnë në shtetin e tyre, Serbinë"."Paqja është interesi më i rëndësishëm i Serbisë dhe serbëve", shprehet para gazetarëve kryeministri Vuçiç, duke i këshilluar përfaqësuesit politikë serbë, të mos i braktisin institucionet e Kosovës Gjithashtu, kryeministri Vuçiç u bëri thirrje serbëve të Kosovës "të mos bien pre e provokimeve, paqja është interesi ynë"- raporton gazeta beogradase. /albeu.com/