Më mirë bionde apo brune? Si dukej Xhemi Shehu në fillimet e saj (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 16:00

Me bukurinë që e karakterizon dhe aftësitë në të moderuar ajo ka arritur që të tërheqë vëmendjen e publikut dhe të kthehet në një nga femrat më të dashura të ekranit shqiptar.Por jo të gjithë e dinë që Xhemi e ka nisur karrierën si balerinë. Ajo ka qenë pjesë e “Fiks Fare” si velina brune e emisionit investigativ.Në google gjen lehtësisht foto të bukuroshes vite më parë kur ishte akoma shumë e re në moshë dhe me flokët Kohët e fundit moderatorja e dashur është kthyer në një bionde të admirueshme dhe tërheqëse ndonëse tashmë nënë e dy vogëlushëve Martinit dhe Gabrielit.Por edhe me flokët e saj ngjyrë natyrale brune Xhemi ka qenë mjaft e pëlqyer për publikun. Megjithatë flokët bionde duket se e kanë rinuar bukuroshen e ekranit shqiptar./Albeu.com/