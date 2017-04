"Lufta" e ajrit, kompania ajrore me të cilën fluturuan më shumë shqiptarë (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/04/2017, ora 11:47

Në vitin 2002, rreth 50% të tregut të fluturimeve, sipas numrit të pasagjerëve, e zinte kompania Belle Air, që kishte fluturime të shumta direkte drejt qyteteve italiane.Por, pas falimentimit të saj në fund të vitit 2013, tregu u rikonfigurua.Në fund të vitit 2016, sipas të dhënave nga TIA, Blue Panorama, operatori italian që zëvendësoi Belle Air, kishte 30% të tregut total të fluturimeve, nga 25% vitin e mëparshëm. Pas saj renditet AlItalia, me 21% të tregut AlItalia ka lëshuar terren në 2016-n, pasi aplikoi rritje të çmimeve, si dhe shkurtoi numrin e destinacioneve direkte me disa qytete të Italisë. Në vitin 2015, kjo kompani zinte 31% të tregut Më pas renditen Austrian Airlines dhe Turkish Airlines , të cilat në vite kanë pasur një pjesë tregu të qëndrueshme prej 7-8% secila.Listën e vijojnë Adria Airways, me 5% të tregut , Aegean Airlines me 4% dhe më pas me nga 3% secila janë Mistral Air, British Airways, Lufthansa, Pegasus Airlines Në tre muajt e parë të vitit 2017, të dhënat e TIA-s tregojnë se Blu Panorama ka vijuar të fitojë terren , duke e rritur pjesën e tregut në gati 34%. Ndërsa AlItalia ka vijuar të humbë terren , dy operatorë të rinj po rriten në tregun e Italisë, Mistral Air (Fly Ernest) me 8% të tregut dhe Albawings, me rreth 12% të tij.Operatorët e tjerë kanë mbajtur pothuajse të njëjtat pozicione. /monitor/