Luana Vjollca poston një foto nga Xhamajka, reagon i dashuri i saj Krenari (FOTO LAJM)

Shtuar më 09/10/2017, ora 09:32

Siç dihet Luana Vjollca aktualisht ndodhet në Xhamajkë ku ka shoqëruar motrën e saj Marinën së bashku me bashkëshortin e saj Getoarin të cilët u nisën atje për të bërë muajin e mjaltit.Hërë pas herë këngëtarja mahnit ndjekësit dhe fansat e saj duke postuar foto të reja nga parajsa në të cilën ndodhet.Sot Luana ka postuar në Instagram një foto shumë të bukur, në të cilën duket e qeshur dhe seksi.“Byrek i ëmbël me mollë”, shkruan Luana tek foto e saj.Menjëherë ka ardhur komenti i të dashurit të saj Krenar Cocaj, i cili mendohet se po e shoqëron prezantuesen bukuroshe në Xhamajkë.“Bombë nukleare do të përshtatej më shumë. Fotoja ime e preferuar” shkruan Krenari me dashuri.