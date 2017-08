Luana Vjollca ndez Instagramin me foton e radhës (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/08/2017, ora 17:34

Moderatorja shumë e diskutuar në shoëbizin shqiptar Luana Vjollca ka disa ditë që po pushon në Mykonos në Greqi.Nga atje ajo na ka sjellë plot herë imazhe shumë seksi dhe mesa duket këtë herë ka zgjedhur të vishet shumë me stil dhe sigurisht ta ndajë me ndjekësit një fotografi nga dita .Bukuroshja ka zgjedhur që foton ta postojë me pamje nga deti.E veshur me bikini dhe një këmishë të gjatë ka zbuluar edhe njëherë se është një detajiste shumë e madhe në raport me veshjen./albeu.com/