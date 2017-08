Luana dhe Marina? Njihuni me supermbesën e tyre (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/08/2017, ora 14:05

Ato janë padyshim dy nga moderatoret më të përfolura dhe diskutuara në shoëbizin shqiptar. Marina dhe Luana Vjollca, dy motrat e të cilat e nisën karrierën në Top Channel, sot kanë shumë fansa.Ama nëse do i ndiqni vajzat në rrjetet sociale do vini re se ato kanë një pikë të dobët dhe ajo është mbesa e tyre, Jori.Ajo është shumë e bukur dhe tërheqëse si tezet por ngjason më shumë me Marinën.Ndërkohë Marina do të martohet me 10 shtator të këtij viti. /albeu.com/