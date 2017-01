Kremlini zbulon avionët e rinj luftarakë (FOTO LAJM)

Shtuar më 30/01/2017, ora 23:47

Një dekadë pas fluturimit të parë, Kremlini ka zbuluar zyrtarisht avionët rinj luftarakë MIG- 35. Avionët janë prezantuar në një cemeroni në fabrikën e MIG në Lukhovitsy të Moskës të premten.Fluturimet testuese të forcave ajrore ruse do të nisin këtë javë, bëri të ditur zv/kryeministri Dmitry Rogozin.Rusia sapo ka urdhëruar blerjen e 37 avionëve MIG 35 me vlerë 1.1 miliardë dollarë.Ndërkohë forcat ajrre amerikane planifikojnë të blejnë më shumë se 1700 avionë F- 35 Joint Strike Fighters, avion ekuivalent me atë rus. /albeu.com/