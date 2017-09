Komentuesja Pacollit: Je interesaxhi, ma shkatërrove të ardhmen (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/09/2017, ora 12:17

Behgjet Pacolli, presidenti i ARK-së, i cili në zgjedhjet e 11 qershorit garoi me platformë kundër PAN-it, duke hyrë në koalicion me LDK-në, ka zyrtarizuar koalicionin me PDK-në, AAK-në e Nismën Ndaj tij po shkojnë qindra proteste e fyerje për veprimin e bërë. Një ndër komentuesit në faqen e tij në Facebook e akuzon se ia ka shkatërruar ardhmërinë/albeu.com/