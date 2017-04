Kokainë me vlerë 1 milion euro, ja kush janë trafikantët shqiptarë në Itali (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/04/2017, ora 21:30

Gjatë ditës së sotme policia italiane ka sekuestruar një sasi prej 9 kilogramësh heroinë dhe 1 kilogramë kokainë, ku në pranga kanë rënë 3 shqiptarë. Sipas mediave italiane bëhet fjalë për Armando Greca , 25 vjeç, Moris Greca 21 vjeç e Amendea Japuaj 23-vjeçe e dashura e Morsit.Efektivët kanë kryer një kontroll rutinë në makinën tip “Smart For Tëo” që drejtohej nga Moris Greca , ku u gjetën 900 gr kokainë e cilësisë së larte ndare ne dy paketime. Ajo që i ngjalli dyshime agjentëve ishte sjellja nervoze e të riut.Detajet e operacionit u bënë publike pasditen e sotme nga zyrtaret e policisë italiane , dhe sipas tyre nëse do të hidhej në treg do të gjeneronte rreth 1 milion euro.Automjeti i të riut shqiptar ndiqej nga afër nga një tjetër makinë, nën drejtimin e së cilës ishte kushëriri i Morisit, Armando, me precedentë të mëparshëm për drogë.Efektivët kanë kryer një kontroll në banesën ku dy të rinjtë jetonin me qira në komunën “Francavilla al Mare”.Sasia e drogës u sekuestrua, ndërsa tre të rinjtë shqiptarë u arrestuan me akuzën e posedimit të drogës me qëllim trafikimin dhe u dërguan në paraburgim, në burgun e “Madonna del Freddo”.