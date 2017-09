Kjo është femra e parë politikane që e uroi Haradinajn (FOTO LAJM)

Shtuar më 16/09/2017, ora 12:27

Kryeministri i Republikës së Kosovës , Ramush Haradinaj ka pranuar telegram urimi nga kryetarja e Komunës së Preshevës , Ardita Sinani. Kjo është femra e parë politikane që e ka uruar Haradinajn për postin e tij, shkruan albeu.comNë urim thuhet:I nderuari z. Haradinaj,Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të qytetarëve të komunës së Preshevës t’ua uroj zgjedhjen Tuaj në pozitën e Kryeministrit të Kosovës Roli dhe pozita e kryeministrit të Kosovës nuk është privilegj por përgjegjësi. Unë si kryetare e komunës së Preshevës , jam e bindur në gatishmërinë Tuaj që do të jepni kontributin e pa rezervë për zgjidhjen e problemeve jetësore me të cilat përballen qytetarët e Republikës së Kosovës dhe ata të komunës së Preshevës Besoj në vullnetin Tuaj për të pasur bashkëpunim vëllazëror për shumë tema të ndjeshme që kërkojnë zgjidhje të përbashkët.Kontributi Juaj i pashtershëm në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, është ndihma më e madhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës Qytetarët e Komunës së Preshevës në veçanti dhe të Luginës në përgjithësi e shohin mundësi të artë rolin e Republikës së Kosovës dhe të institucioneve të saj, që shqiptarët e kësaj treve të gëzojnë po ato të drejta që gëzojnë pakicat tjera në Serbi.Me besimin që bashkëpunimi ynë do të vazhdojë edhe më tej, pranoni edhe një herë urimet e mia më të përzemërta./albeu.com/