Kështu duket sot djali i Pirro Çakos dhe Inva Mulës (FOTO LAJM)

Shtuar më 19/08/2017, ora 21:43

Kanë kaluar vite që nga ndarja e sopranos shumë të njohur shqiptare Inva Mula dhe kantautorit Pirro Çako, nga martesa e të cilëve lindi Anthony djali i tyre i vetëm i cili sot është 22 vjec.Por në llogarinë e tij në Instagram Anthony ka kaluar nga tipi serioz dhe djali i kostumeve në tipin me tatuazhe dhe shikim të ngrysur.Nuk dihet se cfarë ka ndikuar në ndryshimin e stilit të tij por teksa është bërë gjithnjë e më aktiv në rrjetet e sociale, Anthony ka publikuar edhe fotografi teksa ka dalë nga dushi me peshqir bashkë me të dashurën.Duhet thënë se ai duket shumë tërheqës edhe me pamjen e re. /albeu.com/