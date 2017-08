Këngëtari shqiptar rrëfen tmerrin në sulmin e Barcelonës (FOTO LAJM)

Shtuar më 18/08/2017, ora 20:06

Atentati terrorist i ndodhur ditën e djeshme në Barcelonë tronditi dhe frikësoi vendasit dhe të gjithë botën. Me një skemë të ngjashme me sulmin në Nicë të Francës, një shofer mori përpara me një kamion turistët dhe kalimtarët që ndodheshin në një nga zonat më të frekuentuara duke lënë dhjetëra të plagosur dhe 13 të vdekur.Por, mes këtyre personave të tmerruar ka qënë edhe këngëtari shqiptar Gjon Karrica. Ai ndodhej në Barcelonë me pushime dhe ka qënë shumë afër zonës së sulmuar nga terroistët. Në një intervistë për ‘Prive’ ai ka rrëfyer tmerrin që ka parë gjatë tij.‘‘Unë në atë rrugë kam kaluar çdo ditë pasi është atraksion dhe një ndër më të vizituarat. Kam qenë afër kur ka ndodhur ngjarja dhe jam tmerruar nga ato skena. Një prej atyre njerëzve kam mundur të jem edhe unë. GJithçka ka ndodhur shpejt dhe ka lënë një tmerr prapa. Uroj që më të mos përsëriten gjëra të tilla sepse është një tmerr, një ankth, ngjarje që s’do më hiqet nga mendja’ – rrëfeu ai. /albeu.com/