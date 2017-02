Kastriot Islami reagon pas akuzave për foton me Agollin: Unë e desha të gjallë o mjeranë...(FOTO LAJM)

Shtuar më 03/02/2017, ora 21:40

Deputeti Kastriot Islami ka reaguar pas akuzave per një nga fotot të tij me shkrimtarin Dritëro Agolli, të bërë pak ditë para se ai të ndërronte jetë.STATUSI:“Mashtruesit e medias mjerane kanë filluar të manipulojnë dhe opinionin në rrjetet sociale. Gjatë kësaj jave e kam vizituar 2 herë Agollin në spital. Unë kam qenë pardje dhe e kam parë shkrimtarin në gjendje të përmirësuar dhe i thashë se u gëzova pa masë që ishte mirë, ndërkohë që ai filloi duke më thënë ‘unë jam optimist dhe do të jetoj gjatë’. Unë i thashë se ‘me të vërtetë zemra tënde është e fortë dhe do jetosh padyshim gjatë se je me të vërtetë optimist ’./Albeu.com/