Kapen pesë të “fortët” shqiptarë që çmendën policinë angleze (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/04/2017, ora 21:20

Gjykata e Blackfriars Croën në Mbretërinë e Bashkaur ka dënuar në më shumë 100 vite burg , një bandë me kriminëlë e cila përdoret pjesën e fshehur të makinës së tyre të tipit “Bentley” për të fshehur kokainën e kontrabanduar, shkruan Mirror.Banda ishte e përbërë prej 6 anëtarësh ku më i njohur si Florentino Gonzales, 48 vjeç, me makinën e tij “Bentley-n” e tij kaloi nga Belgjika për në Mbretërinë e Bashkuar duke kaluar në një park nëntokësor në Marlin Apartamente, Southëark, për t’u takuar me trafikantët e drogës dhe të bënte shkëmbimin me para.Operacioni ka qenë shumë i shtrirë në kohë ku të dënuarat janë arrestuar në vende dhe rrethana të ndryshme. Policia ka fillua që në shtator të viti 2016 aksioni për kapjen dhe shkatërrimin e këtij grupi. Shqiptarët emrat e të cilëve do të lexoni më poshtë ishin të mirekordinuar në punët që bënin në shpërndarjen dhe trafikimin e drogë.Anëtarët e bandës u dënuan sot me: Florentino Gonzalez– u dënua me 24 vite burg Armand Cuni– u dënua me 22 vite burg Edvin Abazi– u dënua me 21 vite burg Bajram Elezi– u dënua me 8 vite burg Saimir Byberi– u dënua me 15 vite burg Jelton Cera– u dënua me 12 vite burg ./Albeu.com/