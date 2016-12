Ja si duket Irina Shayk shtatzënë (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/12/2016, ora 08:40

E mërkura për Irina Shayk ka qenë me plot të papritura.Ajo jo vetëm që ka shfaqur barkun e saj të shtatzënisë e veshur me një fustan ngjyrë bezhë, por kur po dilte nga Hotel Beverly Hills tregoi dhe unazën e saj me diamante të fejesës.Fotot e modeles vijnë pasi E! News raportoi se çifti i famshëm është në pritje të fëmijës së tyre të parë, dhe janë në dilemë nëse është vajzë apo djalë. /Albeu.com/