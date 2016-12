Ja çfarë heqin sirianët në Beograd (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/12/2016, ora 16:50

Temperaturat e ulta dhe mungesa e kushteve për të përballuar të ftohtin, i detyron me mijëra emigrantë sirianë të jetojnë në mëshirën e fatit."Daily Mail" ka publikuar disa pamje të tmerrshme nga kushtet mjeruese, ku po jetojnë emigrantët sirianë në kampet e improvizuara, në pritje për të vazhduar rrugëtimin e tyre për ne Europë.Një pjesë e emigrantëve sirianë janë vendosur në periferi të Beogradit në një depo të braktisur, e cila po shërben si një vendqëndrim për ta, por kushtet janë të tmerrshme.Ata detyrohen të ngrohin ujë, duke ndezur zjarr për t'u larë, por shpesh e bëjnë këtë edhe me ujë të ftohtë, ndërsa për privatësi, as që bëhet fjalë.Disa prej emigrantëve ushqehen nga vullnetarë që vijnë thuajse çdo ditë në këtë kamp, ndërsa janë rreth 110,000 njerëz kanë kaluar kufirin me Hungarinë që nga marsi, kur autoritetet serbe mbyllën kufirin. /albeu.com/