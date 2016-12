Ja çfarë bëri Koço Kokëdhima pas dorëheqjes në Asamble (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/12/2016, ora 18:00

Pas përballjes së ashpër me Edi Ramën, Gramoz Ruçin, etj në Asamblenë e PS ku dha dorëheqjen nga të gjitha funksionet në parti, Koço Kokëdhima ka qenë i pranishëm në festën e fundvitit me punonjësit e kompanive të tij."Mbrëmja e fundvitit me punonjësit , miqtë e bashkëpunetorët në vite, ishte shumë e hareshme!Mbrëmë, të rinj e të reja, të veshur shumë bukur. Kërcyen e vallzuan deri vonë!U uroj atyre dhe të gjithë shqiptarëve Gëzuar Krishtlindjen!", ka shkruar ai bashkëngjitur fotove që ka postuar në Facebook. /albeu.com/