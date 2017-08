Ish-missi shqiptar e kërcënoi se do e hidhte në gjyq, reagon Dasara

Shtuar më 24/08/2017, ora 16:52

Ishte Dasara Karaeskaj ajo që filloi komentin ndaj ish-missit shqiptar, në emisionin e saj në radio duke thënë se ajo promovon shthurjen dhe nxit negativisht njerëzit.Ndërsa Egla pak orë më vonë reagoi duke thënë se Dasara i ka prishur imazhin dhe është treguar frikacake duke folur pa praninë e saj. Në fund ish-missi tha se do e çojë në gjyq gazetaren.Sot ka ardhur edhe reagimi i Dasarës e cila me anë të një statusi në Facebook i drejtohet Eglës."Nuk habitem qe zonjeza intelektuhale kerkon te me coje ne gjyq , te me marri shumen e parave qe mezi e fitoj c'do dite me mund dhe sakrifice per te rritur femijen tim dhe mbajtur familjen. Po ku e di zonjeza intelektuhale c'eshte familja?", shkruan Dasara . /albeu.com/