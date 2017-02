Çiljeta më e lumtur se kurrë: Faleminderit Allah (VIDEO)

Shtuar më 05/02/2017, ora 21:54

Këngëtarja e njohur Çiljeta Xhilaga dhe djali i saj Fernando festojnë sot ditë lindjen. Çiljeta në këtë ditë të shënuar për të, por edhe për të birin, ndihet falendëruese ndaj Zotit dhe shprehet se është e bekuar nga ai.Në rrjetin social Instagram Çiljeta shkruan disa fjalë të ndjera në këtë ditë, ku ajo feston 32-vjetorin:Dita dhe Ora Kur ne u takum Bashk per here Te pare mbas 9 muajsh enderrime Brenda ne barkun Tim ,ti I vogli im vendose Te vije ne jete diten e ditlindjes Te mamit tend...Kisha enderruar shum per ty ato 9 muaj dhe gjithmon Te krahasoja me nje diamant Qe shkelqen ne qiell ...dhe ashtu erdhe dhe ne jeten time ate mbremje Te ftoht shkurti si nje diamant I Vogel Qe me ndricoi jeten .Faleminderit ALLAH me cfar me Ke bekuar ne jet. Ne kete 32 vjetor Te jetes time Kam vetem nje deshir "Te jem e qeshur dhe e lumtur plot pozitivitet krahe njerzve me Te shtrenjt Qe Jan pjes Te jetes time. Ndersa ty I vogli im Fernando Allahu Te bekoft me shendet e jete per Te tjerat do kesh mamin tend ter jeten afer Qe Te arrish Te plotesosh cdo enderr dhe arritje ne jete/Albeu.com/