I zuri vendin Ilda Bejlerit? Bora Zemani sqaron si është e vërteta (FOTO LAJM)

Shtuar më 20/08/2017, ora 20:29

Diten e djeshme në mediat online qarkulloi lajmi se prezantuesja Bora Zemani së shpejti do të jetë fytyra e re e emisionit ‘Bar Sport Skedina’ duke nxitur thashethemet se ajo i ka zënë vendin Ilda Bejlerit, e cila e drejton këtë emision prej disa vitesh.Por gjërat duket se nuk janë ekzaktësisht kështu dhe këtë e ka sqaruar vetë Bora . E pyetur nga ‘Xing.al’ Zemani është shprehur se është e vërtetë se ajo do të jetë drejtuesja e re e ‘Bar Sport Skedina’, por kjo s’do të thotë aspak se ajo i ka zënë vendin mikeshës së saj, Ildës.‘Unë do të bëj ‘Bar Sport Skedinën’, kurse Ilda do të drejtojë emisionin e darkës ‘Zona Gol’. Pra jemi akoma mikesha, nuk i kam zënë vendin.’- është shprehur Zeman. /albeu.com/