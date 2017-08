Getoari nuk i ndahet traditës, do të marrë Marinën nuse me krushq

Shtuar më 17/08/2017, ora 14:39

Një tjetër dasmë shumë shpejt do të ngrejë në këmbë shoëbizin shqiptar.Shumë shpejt Getoar Selimi me prezantuesen Marina Vjollca do të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë.Çifti që po bashkëjetojnë në Tiranë kanë vendosur datën e dasmë s që do të jetë 10 shtatori.Sipas burimeve pranë çiftit, ceremonia do të organizohet në Prishtinë dhe do të ketë të pranishëm rreth 250 të ftuar.E veçanta e kësaj ceremonie është fakti që Getoari ka vendosur të ndjekë ritet tradicionale shqiptare, shkruan Story.Kështu ndryshe nga çiftet e tjerë VIP që organizojnë një dasmë për të dy, reperi ka vendosur që të udhëtojë drejt shtëpisë së Marinës në Tiranë bashkë me krushqit, për ta marrë nusen të dielën në shtëpinë e tij në Prishtinë.Flitet që do të jetë dasma e vitit, ndërkohë që pas celebrimit Marinën do e shohim në “TV Klan”, si prezantuese të një formati francez. /albeu.com/