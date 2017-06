Franceska “çmend” pushuesit, shfaqet më në formë se kurrë (FOTO LAJM)

Shtuar më 13/06/2017, ora 17:30

E dinim që ish-banorja e Big Brother dhe modelja Françeska Jaçe nuk do të ndalte postimet seksi me ardhjen e verës. Ajo ka konsiderohet si një nga konkurrentet më të bukura të Big Brotherit e sigurisht që ende vijon të jetë në qendër të vëmendjes. Sigurisht kjo për shkak të formave të saj dhe fotove provokuese Së fundmi llogaria e saj në Intagram është e tejmbushur me foto me rroba banjo.Ajo duket në formë të mrekullueshme në këto foto ./albeu.com/