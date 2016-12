Erion Veliaj hedh vallen në festën me mësueset (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/12/2016, ora 21:18

Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka qenë i pranishëm së bashku me bashkëshorten e tij, në darkën e fundvitit me mësuesit Liceut Aristik.“Pak e dinë se çdo yll që shkëlqen sot nga Shqipëria në botë është produkt i përkushtimit magjik aty. Ne mbajtëm premtimin për shkollën e re, ato mbajnë premtimin çdo ditë për gjeneratën e re!P.S: Pas shkollës do investojmë në sallën e Koncerteve të Liceut që çdo talent i ardhshëm ta ketë skenën e 1rë në kushte optimale”, shkruan Erion Veliaj në një postim në Facebook, teksa ka bërë publike edhe disa foto nga festa ku shihet në valle me mësuesit ./Albeu.com/