Elbasanlliu bën lekë me “thasë” duke shitur bugace me dhallë në Gjermani (FOTO LAJM)

Shtuar më 15/08/2017, ora 23:45

Si çdo qytet i Shqipërisë edhe Elbasani ka traditën e tij të gatimit që e bën të veçantë nga qytetet e tjera. Një ndër to është “simitja me bugaçe”, traditë e cila daton prej dy shekujsh dhe është karakteristikë vetëm e Elbasanit . Shkaku i përgatitjes dhe shijes të veçantë që ajo ka bën që çdo qytetar i Elbasanit ta konsumojë për mëngjes.Mirepo kohet e fundit duket qe ky ushqim ka filluar te perdoret dhe eshte perhapur dhe ne disa qytete te tjera si Tirana, Durresi etj.. madje dhe jashte Shqiperise, shkruan Infoelbasani.alNjë treta e popullsisë është larguar nga vendi që kur sistemi komunist u rrëzua, por vala e fundit e emigracionit në vitet 2014-2015 ka përfshirë ikjen nga vendi të njësive familjare.Shumica kanë dhënë shkak gjendjen ekonomike, mungesën e perspektivës dhe mungesën e sigurisë.Nje prejt tyre eshte familja Hoxha qe fatmiresisht eshte rregulluar mire ne Siegen qytet ne Gjermani Ato kane arritur te marrin nje dyqan me qera dhe kane hapur biznesin e tyre te vogel, nje mengjezore.Kryefamiljari Gentiani shprehet i kenaqur me punen e tij dhe me kuzhinen e pasuruar te Elbasanit qe pelqehet shume nga qytetaret gjerman dhe shqiptar ne Gjermani .“Byreket me dhalle dhe bugacet me salcice jane ushqimet me te perdorura por sidomos bugacja.Mendoj qe ne ditet e ardhshme do ta zgjeroj me shume kuzhinen duke shtuar akoma gatime elbasanllie si fergesa, tava e kosit etj.“-shprehet. /albeu.com/