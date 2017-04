E tmerrshme, ja çfarë ndodhi mbrëmë në Kuvendin e Maqedonisë (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/04/2017, ora 08:59

Kaos, gjak, tym dhe njerëz pafund që godisnin, ishte kjo panorama e tmerrshme e cila shokoi ndërkombëtarët dhe të gjithë shqiptarët.Shpallja e Talat Xhaferit si kryetar i Kuvendit të Maqedonisë, shkaktoi trazira dhe kaos në Parlament, pasi protestues dhe simpatizantë të cilët ishin mbledhur para Kuvendit , hynë me forcë dhe sulmuan deputetët e LSDM-së dhe ata shqiptarë, ku për pasojë disa prej tyre u dërguan së spital për të marrë mjekimin e parë.Por, pas një nate kaosi para Kuvendit të Maqedonisë, gjendja e sigurisë tani është normalizuar.Informacionet e MPB-së në protestat e mbrëmshme në Kuvend midis protesutesve dhe deputeteve si dhe gjatë ndërhyrjes me vonesë të policisë, janë lënduar 109 persona.MPB poashtu thekson se për shkak të gjendjes së ndjeshme të sigurisë MPB-SPB Shkup do të ndërmarrin masa dhe aktivitete shtesë me qëllim të mbrojtjes së sigurisë së qytetarëve, objekteve dhe sigurimit të gjendjes stabile, njofton AIM.Në Kuvendin e Maqedonisë pas mesnate nuk ka pasur asnjë qytetarë, kurse ata që kanë protestuar, kanë qenë jashtë Kuvendit . /albeu.com/