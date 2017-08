E papritur! Çifti fitues i Big Brother së shpejti prindër (FOTO LAJM)

Shtuar më 18/08/2017, ora 17:16

Spektakli “Big Brother Albania” ka patur shumë debat dhe të papritura këtë vit!Loja në çifte e bëri edhe më interesant spektaklin këtë vit, ndërsa martesa e një çifti brenda shtëpisë, ishte gjithashtu një befasi tjetër e këndshme.Çifti në fjalë, Daniel dhe Fotini, u shpallën edhe fitues të spektaklit, ndërsa po vazhdojnë jetën e tyre edhe jashtë shtëpisë.Sot (e premte), ata kanë dhënë një lajm edhe më të mirë për fansat e tyre.Përmes një fotografi të publikuar në Instagram, Daniel jep lajmin e madh se familja e tyre po shtohet edhe me një anëtar.Ai shfaqet duket mbajtur me dorë barkun e Fotinisë, teksa në mbishkrimin e fotografisë shkruan: “Familja Lafoda”, që është edhe mbiemri i banorit të shtëpisë më të famshme.Fotografia është pasuar me komente të shumta urimi nga ndjekësit e çiftit. /albeu.com/